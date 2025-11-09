Achille Lauro ‘sigilla’ la prima giornata delle Atp Finals | musica e spettacolo a Torino

Periodicodaily.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E’ stato Achille Lauro a ‘battezzare’ questa sera all’Inalpi Arena il ‘Music Break’, lo spettacolo che fino a fine torneo, ogni sera, intratterrà il pubblico delle Nitto Atp Finals tra le partite di doppio e singolare. “Siamo lusingati di essere qui, in questo evento importantissimo – ha sottolineato Lauro – conosciamo cosa significhi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

achille lauro 8216sigilla8217 primaAchille Lauro ‘sigilla’ la prima giornata delle Atp Finals: musica e spettacolo a Torino - (Adnkronos) – E’ stato Achille Lauro a ‘battezzare’ questa sera all’Inalpi Arena il ‘Music Break’, lo spettacolo che fino a fine torneo, ogni sera, intratterrà il pubblico delle Nitto Atp Finals tra l ... Si legge su sassarinotizie.com

achille lauro 8216sigilla8217 primaX Factor: Achille Lauro si è “scusato” con Giorgia, ecco cosa ha fatto - Dopo una settimana di tensione, il terzo live di X Factor ha riportato Giorgia e Achille Lauro faccia a faccia. rds.it scrive

achille lauro 8216sigilla8217 prima“Mi permettete di rubare trenta secondi per porgere un fiore alla nostra regina?”: così Achille Lauro chiede scusa a Giorgia. Cosa è accaduto - Dopo la tensione nel live precedente, il giudice ha voluto scusarsi con la conduttrice con un gesto romantico applaudito dal pubblico ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Achille Lauro 8216sigilla8217 Prima