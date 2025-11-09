. Achille Lauro confessa: “La spesa? Mai fatta! Il letto? No, non me lo faccio da solo”. Tra ironia e vita da star, il cantante racconta la sua quotidianità tra letti mai rifatti, outfit scelti da altri e un Instagram che cura personalmente. Achille Lauro, tra un look scintillante e un palco infuocato, svela con ironia di non essere proprio un campione di faccende domestiche. Ospite di Radio Kiss Kiss, il cantante ha raccontato la sua quotidianità in un botta e risposta diventato virale: “Il letto? No, non me lo faccio da solo. Quando ero un comune mortale sì, lo tiravo su un po’ così, giusto per dire”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Achille Lauro, mai visto così: la rivelazione