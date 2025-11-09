Acerbi Inter la disamina del CorSera | non ha gradito l’esclusione con la Fiorentina ma ora è pronto a tornare titolare

di Dario Bartolucci Acerbi Inter, il quotidiano racconta la reazione del difensore e i dubbi di Chivu in vista della sfida dei nerazzurri!. Alla vigilia della sfida di San Siro tra Inter e Lazio, il Corriere della Sera si sofferma sui possibili ballottaggi nella formazione di Cristian Chivu, in particolare quello che riguarda Francesco Acerbi, pronto a tornare titolare dopo due settimane di assenza. Il quotidiano ricorda che il difensore non gioca da quindici giorni, « dalla notte complicata di Napoli », e che nelle ultime partite il tecnico rumeno aveva preferito prima Bisseck, per avere maggiore velocità nelle transizioni, e poi De Vrij in Champions League contro il Kairat. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, la disamina del CorSera: «non ha gradito l’esclusione con la Fiorentina, ma ora è pronto a tornare titolare»

Leggi anche questi approfondimenti

CRISI ACERBI: Tre panchine di fila per il difensore nell'Inter. Chivu gli preferisce Bisseck e De Vrij. #Inter #Acerbi #Calciomercato #SerieA #Gazzetta - facebook.com Vai su Facebook

L'EPISODIO #ACERBI- #CELIK Ecco il racconto, per fotogrammi, di quello che è accaduto fra il difensore dell' #Inter e il giocatore della #Roma #RomaInter - X Vai su X

CorSera su Acerbi: “Ecco come ha reagito all’esclusione con la Fiorentina. E Chivu ha…” - Ci sono un paio di ballottaggi per Chivu nella formazione che il tecnico ha in mente contro la Lazio: uno di questi riguarda Acerbi ... Si legge su msn.com

Corsera - Turnover in difesa, c'è chi non gradisce: il "titolare" Acerbi in panchina 6 volte su 13 - In vista della partita di questa sera tra Inter e Kairat ci sarà un robusto ricorso al turnover. msn.com scrive

Inter, Acerbi: “Nazionale? Decide il mister, se Gattuso non mi vuole non è un problema” - L’Inter in campo domenica 21 settembre a San Siro affronterà il Sassuolo nel match delle 20:45. Segnala gianlucadimarzio.com