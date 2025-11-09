Acerbi in vista di Inter Lazio | Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi

Inter News 24 Acerbi, difensore protagonista del Matchday Programme di Inter Lazio: ha caricato i compagni in vista della sfida contro la propria ex squadra. Alla vigilia della sfida di San Siro tra Inter e Lazio, in programma questa sera alle 20:45, il protagonista del nuovo numero del Matchday Programme è Francesco Acerbi, difensore nerazzurro e punto di riferimento della retroguardia di Cristian Chivu. Nel magazine ufficiale del club, il centrale ha raccontato il suo percorso, i valori che lo guidano e le qualità che apprezza nei compagni di squadra. « Le prime cose che mi ha insegnato il calcio sono la forza e il rispetto, valori fondamentali per vivere in uno spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com

