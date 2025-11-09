Accoltellato da un coetaneo in un noto centro commerciale | corsa in ospedale per un 14enne

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato da un coetaneo a una gamba. Il giovanissimo è stato prontamente trasportato in ospedale dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in un noto centro commerciale di Nola. Da una prima. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

