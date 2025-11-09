Accensione riscaldamento Roma 2025 | date orari e regole
Con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, torna l’attenzione sulle regole per l’accensione del riscaldamento domestico a Roma per la stagione invernale 2025-2026. Le norme fanno riferimento al Dpr n. 74 del 2013, che suddivide l’Italia in sei zone climatiche e stabilisce per ciascuna periodi e limiti precisi di utilizzo dei termosifoni. Quando si accendono i termosifoni a Roma. Roma rientra nella Zona Climatica D, e in base all’ ordinanza n. 147 firmata dal sindaco Roberto Gualtieri il 30 ottobre 2025, i riscaldamenti potranno essere accesi a partire da sabato 15 novembre 2025 e fino all’8 aprile 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fa freddo, Vallecrosia consente l'accensione degli impianti di riscaldamento "Si invita la cittadinanza a un uso consapevole e responsabile dei riscaldamenti nel rispetto delle norme sul risparmio energetico e sulla tutela ambientale", dice il sindaco Perri - facebook.com Vai su Facebook
Accensione riscaldamento a Roma nel 2025-26: date e orari per la Capitale - Con il primo novembre a Roma riparte la possibilità di accendere i termosifoni fino al 15 aprile 2026 per 10 ore al giorno: la temperatura massima consentita ... Come scrive fanpage.it
Accensione termosifoni a Roma, date e orari: tutte le regole per l’inverno 2025-2026 - Il sindaco di Roma ha firmato un'ordinanza che stabilisce le date e gli orari di funzionamento per gli impianti termici nel territorio capitolino ... Riporta ilquotidianodellazio.it
Accensione riscaldamento Roma 2025: date, orari e regole - Attenzione alle regole comunali di riscaldamento per quest’anno: scopri tutto quello che c’è da sapere! Come scrive msn.com