Accadde oggi | 9 novembre crolla il Muro di Berlino

Ebbe un forte impatto emotivo, sociale e culturale, non solo sui cittadini di Berlino o della Germania, ma anche nel resto del mondo All'alba del 13 agosto 1961, le unità armate della Germania dell'est interruppero tutti i collegamenti tra Berlino .

