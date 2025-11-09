Abusi sulla figlia 11enne della compagna fermato un uomo

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri hanno fermato un 33enne di Villa Literno (Caserta) con l’accusa di violenza sessuale commessa nei confronti della figlia 11enne della compagna. È stata una familiare a denunciare la vicenda ai carabinieri di Casal di Principe, che conoscevano già il 33enne, avendolo denunciato nei giorni scorsi per atti osceni compiuti davanti ad una scuola primaria di Casal di Principe; in quella circostanza fu la mamma di un giovane alunno a notare l’uomo in un furgone parcheggiato fuori dell’istituto. L’uomo era stato identificato dai carabinieri attraverso immagini di videosorveglianza e denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abusi sulla figlia 11enne della compagna, fermato un uomo

Argomenti simili trattati di recente

Abusi sessuali sulla figlia, condannato favarese a 7 anni e 10 mesi di carcere #Cronaca #Favara - facebook.com Vai su Facebook

La figlia si è rivolta al Telefono Azzurro - X Vai su X

Abusi sulla figlia 11enne della compagna, fermato un uomo - I carabinieri hanno fermato un 33enne di Villa Literno con l'accusa di violenza sessuale commessa nei confronti della figlia 11enne della compagna. Scrive msn.com

Abusi sulla figlia piccola della compagna per 22 anni, la bimba ridotta a schiava sessuale. La madre. «Avevo paura, non l’ho difesa» - Le violenze sono iniziate quando la bambina aveva appena 5 anni, in una casa di Asti in cui la piccola viveva insieme alla mamma e al compagndo di lei. Lo riporta leggo.it

“Abusi sessuali sulla figlia”, la Procura indaga il padre: al via l’incidente probatorio - La Spezia, 22 ottobre 2025 – Un’accusa ancora tutta da verificare e provare, una vicenda familiare particolarmente delicata su cui vige il più stretto riserbo ma che nei giorni scorsi ha portato il ... Si legge su lanazione.it