Abbattimento dei lecci alla Reggia Crovella e Apperti | Fermiamolo

A breve i lavori di abbattimento dei 750 lecci secolari che costeggiano la “Via d’Acqua” del Parco reale della Reggia di Caserta, parte integrante del disegno vanvitelliano e simbolo riconosciuto nel mondo. Il progetto, datato 2023, si basa su una perizia che definisce “irrimediabilmente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

