A Vicenza va in scena il sabato nero dell' ambiente veneto

Padovaoggi.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancavano pochi minuti a mezzodì quando ieri 8 novembre una cinquantina di attivisti della rete ecologista veneta ha depositato una bara di cartone davanti a palazzo Nievo, sede della provincia berica. Il motivo? Celebrare «il funerale della Madre terra vicentina». Il corteo funebre, una messa in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

