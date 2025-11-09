A Vicenza va in scena il sabato nero dell' ambiente veneto
Mancavano pochi minuti a mezzodì quando ieri 8 novembre una cinquantina di attivisti della rete ecologista veneta ha depositato una bara di cartone davanti a palazzo Nievo, sede della provincia berica. Il motivo? Celebrare «il funerale della Madre terra vicentina». Il corteo funebre, una messa in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Recoaro Terme, “Storie in scena”: il 9 novembre “Varietà prestige” con Francesca Zoccarato, primo di quattro spettacoli per bambini e famiglie Fita Vicenza Fita Vicenza - Eventi, Locandine, Novità Teatrali Comune di Recoaro Terme - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza Opera Festival: dal 28 ottobre eventi attorno al Don Giovanni di Mozart - Il Vicenza Opera Festival, kermesse operistica e sinfonica nata nel 2018 dall'amore di Iván Fischer per il Teatro Olimpico e più in generale per le ... Scrive ecovicentino.it
Al teatro Olimpico di Vicenza va in scena "Baccanti" di Euripide - C’è Tebe nella scenografica del teatro Olimpico di Vicenza realizzata quasi cinque secoli fa. Riporta rainews.it