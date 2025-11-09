A Milano i Digital Noises Awards accendono il futuro della musica

Sbircialanotizia.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica, visione e audacia si incontrano a Milano con i Digital Noises Awards, durante la Milano Music Week 2025: una serata pensata per celebrare chi innova e per raccontare il domani dei suoni. Un appuntamento che intreccia storie, premi e performance, nel segno di The sound of the next era. Milano Music Week 2025: l’appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

a milano i digital noises awards accendono il futuro della musica

© Sbircialanotizia.it - A Milano i Digital Noises Awards accendono il futuro della musica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milano Digital Week verso l'ottava edizione dall'1 al 5 ottobre - Cinque giorni di workshop, talk e dibattiti a ingresso gratuito animeranno la città, trasformandola in un grande laboratorio diffuso dedicato alla cultura digitale e all’innovazione, oltre 200 le ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Digital Noises Awards