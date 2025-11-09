A Milano i Digital Noises Awards accendono il futuro della musica
Musica, visione e audacia si incontrano a Milano con i Digital Noises Awards, durante la Milano Music Week 2025: una serata pensata per celebrare chi innova e per raccontare il domani dei suoni. Un appuntamento che intreccia storie, premi e performance, nel segno di The sound of the next era. Milano Music Week 2025: l’appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
