A Castel San Niccolo’ il presidente Giani l’onorevole Nisini e il Prefetto
Arezzo, 9 novembre 2025 – A Castel San Niccolo ’ il presidente Giani, l’onorevole Nisini e il Prefetto per le celebrazioni del centenario dell’inaugurazione del Viale rimembranze e Sala consiliare Si è celebrato oggi, con una grande festa a cui hanno partecipato il Presidente della Regione Eugenio Giani, i sindaci del Casentino, il Prefetto di Arezzo, l’Onorevole Tiziana Nisini, il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri le associazioni dei Combattenti e Reduci, le forze dell’ordine e la Fanfara dei Bersaglieri, il centenario dell’inaugurazione del Viale Rimembranze e sala Consiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CETICA IN CASENTINO. 9 NOVEMBRE FESTA DELLA CASTAGNA. La Proloco Tre Confini di Cetica di Castel San Niccolo', terra conosciuta per la famosa patata rossa di Cetica, porta in scena "la Castagna" con una festa che porta tutti a pranzo alle 12,30 e - facebook.com Vai su Facebook
A Castel San Niccolo’ il presidente Giani, l’onorevole Nisini e il Prefetto - Si è celebrato oggi, con una grande festa, il centenario dell’inaugurazione del Viale Rimembranze e sala Consiliare ... Scrive lanazione.it