Arezzo, 9 novembre 2025 – A Castel San Niccolo ’ il presidente Giani, l’onorevole Nisini e il Prefetto per le celebrazioni del centenario dell’inaugurazione del Viale rimembranze e Sala consiliare Si è celebrato oggi, con una grande festa a cui hanno partecipato il Presidente della Regione Eugenio Giani, i sindaci del Casentino, il Prefetto di Arezzo, l’Onorevole Tiziana Nisini, il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri le associazioni dei Combattenti e Reduci, le forze dell’ordine e la Fanfara dei Bersaglieri, il centenario dell’inaugurazione del Viale Rimembranze e sala Consiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Castel San Niccolo’ il presidente Giani, l’onorevole Nisini e il Prefetto