l’interesse crescente per i k-dramas: un panorama in espansione. Negli ultimi cinque anni, l’affermazione dei K-dramas ha conosciuto un impeto senza precedenti, ampliando notevolmente le possibilità per gli appassionati di serial televisivi provenienti da tutto il mondo. La piattaforma di streaming ha investito non solo nel recupero di serie storiche, ma anche nella produzione di contenuti originali pensati per un pubblico globale. La varietà di generi trattati rende i K-dramas una proposta adatta a diversi gusti e preferenze. Col tradizionale schema di 16-20 episodi di circa un’ora ciascuno, molti titoli si prestano a una visione dilazionata nel tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 10 imperdibili k-drama da guardare tutto in un giorno