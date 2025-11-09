Le opere cinematografiche di Edgar Wright mostrano una profonda influenza da parte di numerosi classici e film di culto, che hanno contribuito a plasmare il suo stile unico e riconoscibile. In questo approfondimento, saranno analizzate alcune delle pellicole che hanno lasciato un’impronta significativa sulla sua carriera, evidenziando i riferimenti più evidenti e la continuità tra passato e presente nel suo percorso artistico. night of the living dead (1968). Nel suo film d’esordio Shaun of the Dead, Edgar Wright ha dedicato grande rispetto a George A. Romero. Ce rendiamo conto di quanto Romero abbia rivoluzionato il genere zombie con Night of the Living Dead, film che ha creato i moderni non-morti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 10 film da vedere assolutamente che hanno ispirato il lavoro di Edgar Wright