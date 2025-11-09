? Paolo Belli in Lacrime a Ballando | Valzer Dedicato alla Moglie Deanna

Lawebstar.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorrente si è commosso ricordando la “sfida più grossa” affrontata un anno fa con la moglie a causa di un grave problema di salute, sottolineando l’amore dopo 42 anni di matrimonio.?? Un Valzer per Celebrare l’Amore e la Forza Durante la puntata di Ballando con le Stelle dell’8 novembre 2025, il concorrente Paolo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

paolo belli in lacrime a ballando valzer dedicato alla moglie deanna

© Lawebstar.it - ? Paolo Belli in Lacrime a Ballando: Valzer Dedicato alla Moglie Deanna

Altri contenuti sullo stesso argomento

paolo belli lacrime ballandoBallando, pagelle: Fialdini domina con un piede (9), Paolo Belli in lacrime (7) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 8 novembre 2025 del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci ... Si legge su libero.it

paolo belli lacrime ballandoPaolo Belli e la malattia della moglie: lacrime a Ballando con le Stelle - Paolo Belli ormai è lanciatissimo: nella coreografia in solitaria nella prima manche della settima puntata di Ballando con le Stelle scende in p ... quotidiano.net scrive

paolo belli lacrime ballandoBallando con le stelle, le pagelle: Filippo Magnini polemico (5), Fialdini vince su una gamba sola (8), Paolo Belli lacrime e imprevisti (7.5), D'Urso e Fognini top (9) - Spareggi, prove a sorpresa senza i maestri, balli a metà causa infortuni e confronti accesi hanno tenuto alta ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Belli Lacrime Ballando