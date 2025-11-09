? LIVE! Atalanta-Sassuolo | gli aggiornamenti in diretta

Atalanta-Sassuolo: calcio d'inizio alle 12.30. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric. A disp.: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini, Bernasconi, Zalewski, Musah, Brescianini, De Roon, Maldini, De Ketelaere, Sulemana, Scamacca. Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. All. Grosso. A disp.: Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Lipani, Iannoni, Laurienté, Moro, Pierini, Cheddira. Arbitro: Crezzini di Siena Ammoniti: – Espulsi: – Note: –.

