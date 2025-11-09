? Caso Caltagirone | Pamela Perricciolo Smentisce Eliana Michelazzo e Annuncia Denuncia

L’ex agente, ospite a Verissimo, ha dichiarato l’assoluzione e affermato che Pamela Perricciolo avrebbe ammesso colpe. Quest’ultima smentisce categoricamente e, sostenuta da Sabrina Ferilli, promette azioni legali.?? La Versione di Eliana Michelazzo a Verissimo Sei anni dopo l’inizio del Mark Caltagirone Gate, Eliana Michelazzo è tornata in televisione, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Caso Caltagirone: Pamela Perricciolo Smentisce Eliana Michelazzo e Annuncia Denuncia

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo essere stata assolta per il caso del finto figlio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo torna in tv. Ecco dove e quando la vedremo - facebook.com Vai su Facebook

Caso Paragon, Cattaneo e Caltagirone presto al Copasir: caccia ai software-spia. Di @cdifoggia e @PacelliValeria - X Vai su X

Caso Mark Caltagirone, Sabrina Ferilli interviene a sorpresa: la frecciatina contro Eliana Michelazzo - Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo riapre il caso: la replica di Pamela Perricciolo e l'intervento a sorpresa di Sabrina Ferilli. Scrive donnaglamour.it

Eliana Michelazzo 6 anni dopo il caso Caltagirone: “Volevo ammazzarmi, per Perricciolo e Pamela Prati provo pena” - Eliana Michelazzo ha denunciato Pamela Perricciolo perché ritiene che l'abbia " usata per raggiungere i suoi scopi ". Come scrive fanpage.it

Ricordate l’assurda storia di Mark Caltagirone e Pamela Prati? Ci sono novità dopo anni: ecco di cosa si tratta - Dal matrimonio inesistente alle finte adozioni: il "caso Caltagirone e Pamela Prati" torna a far parlare di sé dopo anni di silenzio. Lo riporta donnapop.it