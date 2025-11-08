Zidane | Lippi mi ha cambiato la testa nessuno come Del Piero

Gazzetta.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex bianconero non dimentica il passato: "Marcello per me è stato fondamentale. Alex? A Torino c’erano tanti compagni forti, ma lui aveva qualcosa di diverso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

zidane lippi mi ha cambiato la testa nessuno come del piero

© Gazzetta.it - Zidane: "Lippi mi ha cambiato la testa, nessuno come Del Piero"

Altre letture consigliate

Zidane: "Lippi mi ha cambiato la testa, nessuno come Del Piero" - L'ex bianconero non dimentica il passato: "Marcello per me è stato fondamentale. Da msn.com

Lippi: 'Zidane intelligente e umile, può fare bene a Madrid' - Sono stati anche avversari e in quel caso fu Marcello Lippi ad avere la meglio, mentre Zinedine Zidane con la testata a Marco Materazzi chiuse la sua carriera, nella ... Come scrive calciomercato.com

Zidane: "L'Avvocato mi chiamava alle 6. Allenatori? Io ho avuto i migliori, Lippi speciale" - Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Zinedine Zidane ha raccontato il suo rapporto con l’avvocato Gianni Agnelli ai tempi della Juventus: “Tante cose. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Zidane Lippi Ha Cambiato