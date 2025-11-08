Zia Lisa al via la rigenerazione green del campo sportivo | approvato il progetto esecutivo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato dalla Giunta il progetto da 990.000 euro. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto esecutivo di rigenerazione del campo sportivo comunale di Zia Lisa, su proposta dell’assessore allo Sport Sergio Parisi. L’intervento, dal valore complessivo di 990.000 euro, rientra nel programma di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini e nelle azioni del PON Metro Plus dedicate alla sostenibilità urbana. Un modello di infrastruttura sportiva sostenibile. Il progetto, redatto dalla Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali – Sport diretta da Fabio Finocchiaro (progettista Grazia Scuto, Rup Manuela Maria Trombetta ), è concepito come modello di infrastruttura sportiva sostenibile, in linea con i principi europei delle “infrastrutture verdi e blu”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Zia Lisa, al via la rigenerazione green del campo sportivo: approvato il progetto esecutivo

