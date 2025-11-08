Zazzaroni in disaccordo con Caressa | Non ho visto un’Inter stanca Col Verona il problema è stato un altro

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto a "Deejay Football Club" su Radio Deejay, ha respinto l'ipotesi di un'Inter mentalmente stanca. Secondo la sua analisi, la prestazione opaca vista a Verona dopo il gol del vantaggio non è stata sintomo di affaticamento, ma una precisa scelta tattica del tecnico Cristian Chivu. Zazzaroni ha descritto quel "palleggio noiosissimo" come un tentativo, peraltro non riuscito, di attirare il pressing avversario.

