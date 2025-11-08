Panettone e zanzare. Ché sì, è vero, è novembre quasi inoltrato, epperò no, loro non se ne sono ancora andate. Anzi. Resistono e persistono. Le senti di notte, quando spengi la luce e accendi i termosifoni. Ti pizzicano di giorno, mica ai giardinetti (anche perché col piumino e la sciarpa chi è che ci passa il pomeriggio?) ma in ufficio, in banca, al lavoro, magari persino al super basta star lontano dal banco frigo: insomma, al chiuso. Apri la finestra per cambiare l’aria e ci provi, a fare la vedetta con la paletta in mano (occhio che entrano pure le mosche, nemmeno di loro siamo riusciti a disfarcene): però ti fregano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zanzare "immortali", allarme in tutta Italia: cosa sta succedendo