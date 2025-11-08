Zanzare immortali allarme in tutta Italia | cosa sta succedendo
Panettone e zanzare. Ché sì, è vero, è novembre quasi inoltrato, epperò no, loro non se ne sono ancora andate. Anzi. Resistono e persistono. Le senti di notte, quando spengi la luce e accendi i termosifoni. Ti pizzicano di giorno, mica ai giardinetti (anche perché col piumino e la sciarpa chi è che ci passa il pomeriggio?) ma in ufficio, in banca, al lavoro, magari persino al super basta star lontano dal banco frigo: insomma, al chiuso. Apri la finestra per cambiare l’aria e ci provi, a fare la vedetta con la paletta in mano (occhio che entrano pure le mosche, nemmeno di loro siamo riusciti a disfarcene): però ti fregano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Fa troppo caldo, l’allarme dei medici veneti per l’ambiente: «Ci saranno zanzare fino a Natale» - Lo Zooprofilattico avverte: «Alcune in letargo, altre muoiono». Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
Perché le zanzare in Islanda rappresentano un grave segnale di pericolo per tutti noi - Il riscaldamento globale potrebbe essere il motivo scatenante dell'arrivo del fastidioso insetto sull'isola. Lo riporta corrieredellosport.it
Allarme zanzare, Portofino ordina la disinfestazione - Oggi lo conferma anche Arpal, che in una ricerca ha rilevato un vero e proprio boom di ... Come scrive ilsecoloxix.it