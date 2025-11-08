Zaniolo su Esposito | Un grande calciatore ma deve restare umile e circondarsi delle persone giuste
Inter News 24 Zaniolo, attaccante dell’Udinese, si è raccontato nell’episodio «Rivincita» di Storie di Serie A, parlando del proprio percorso e di Pio Esposito. Nel nuovo episodio del format di Lega Serie A, Zaniolo ripercorre il proprio cammino sportivo e personale, affrontando anche il tema della gestione della carriera per i giovani talenti. Tra i momenti più significativi, l’attaccante dell’Udinese ha parlato di Pio Esposito, attaccante dell’Inter, esprimendo il proprio pensiero sul suo percorso e sull’importanza di restare umili. Zaniolo ha dichiarato: «Quando sei giovane vieni catapultato nel mondo dei grandi e dopo le prime buone prestazioni ti senti più di quello che sei. 🔗 Leggi su Internews24.com
