Youtuber batte la Lega Calcio i giudici | Non copia gli highlights crea azioni col videogioco FC

Repubblica.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Volpi, prof di ginnastica di Albenga, è noto sui social come “luke92fut”. La sentenza nega che abbia violato i diritti della Serie A. 🔗 Leggi su Repubblica.it

