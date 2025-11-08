Yildiz stanco? Parla Spalletti ecco la verità sulle condizioni del numero 10 turco Cos’ha detto
Yildiz stanco? Il tecnico bianconero svela un retroscena sul turco dopo lo 0-0 nel derby. Spalletti ha insistito per tenerlo in campo nonostante fosse affaticato. Lo 0-0 nel Derby della Mole contro il Torino ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente della Juventus e ha alimentato le critiche sulla sterilità offensiva della squadra. Luciano Spalletti, nel post-partita, ha analizzato la prestazione, aprendo a future soluzioni a due punte ma, soprattutto, difendendo le sue scelte e i suoi uomini chiave. Tra questi, c’è Kenan Yildiz. Il talento turco è stato schierato titolare alle spalle di Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao, ma non è riuscito a incidere come sperato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Yildiz, il talento stanco: i tre perché della Juve e il privilegio che non ha - facebook.com Vai su Facebook
Il guaio della Juventus verso la Lazio: Yildiz è stanco da tempo, ma un vero sostituto in rosa non c'è - X Vai su X
Yildiz da numero 9 in Juve Sporting per qualche minuto, è una soluzione che Spalletti potrà riproporre? Cosa ha detto su questa idea tattica per il turco - Yildiz è stato proposto da numero 9 in Juve Sporting per qualche minuto, Luciano Spalletti ha parlato così di questa soluzione in conferenza Un esperimento tattico nato dalla necessità, una duttilità ... Come scrive juventusnews24.com
Juventus-Sporting Lisbona, la conferma di Spalletti: 'Yildiz c'è'. Poi parla del suo ruolo - Il numero 10 turco sarà a disposizione per la sfida di Champions League di domani. Si legge su ilbianconero.com
Spalletti analizza la prestazione della sua Juventus nel derby contro il Torino - Dopo il pareggio a reti bianche contro il Torino, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei bianconeri nel Derby della Mole. Si legge su msn.com