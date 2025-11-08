WWE | Giulia esplode sui social dopo la perdita del titolo Women’s US contro Chelsea Green
Dopo aver perso il titolo WWE Women’s United States a favore di Chelsea Green nell’ultimo episodio di SmackDown, Giulia è esplosa sui social network. La sua onestà emotiva è un segnale chiaro: quella di Giulia non è una semplice sconfitta, ma una svolta personale. La reazione di Giulia. Subito dopo il match, Chelsea Green ha festeggiato con Ethan Page e Alba Fyre a bordo ring, celebrando il suo trionfo che la rende due volte campionessa U.S. e detentrice di due titoli contemporaneamente. Tuttavia, il clou sono state le parole di Giulia su Twitter: I’m angry at myself, Chelseaat EVERYTHING. That’s real funny dumbass. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
