Chelsea Green è stata la prima United States Champion femminile della storia e il suo regno è durato 132 giorni, il più lungo della breve storia di questa cintura prima che Giulia la superasse qualche giorno fa arrivando alla puntata di SmackDown con un regno di 134 giorni. La Green la scorsa settimana ha sfidato l’italo-giapponese ad un match titolato e Giulia ha accettato nonostante le riserve del GM Nick Aldis. Chelsea nel frattempo, tra una puntata di SmackDown e un’altra, è andata in Messico assieme ad Ethan Page e ha conquistato i Triple AAA Mixed Tag Team Titles. 2 times, 2 belts. Chelsea Green, che si prepara da sola i ring attire, si è presentata con un costume con i colori della bandiera messicana per onorare la recente vittoria accompagnata come sempre da Alba Fyre, così come Kiana James ha accompagnato la campionessa Giulia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Chelsea Green con la vittoria lampo su Giulia torna US Champ e diventa double champ come Ethan Page