WWE | Chelsea Green con la vittoria lampo su Giulia torna US Champ e diventa double champ come Ethan Page
Chelsea Green è stata la prima United States Champion femminile della storia e il suo regno è durato 132 giorni, il più lungo della breve storia di questa cintura prima che Giulia la superasse qualche giorno fa arrivando alla puntata di SmackDown con un regno di 134 giorni. La Green la scorsa settimana ha sfidato l’italo-giapponese ad un match titolato e Giulia ha accettato nonostante le riserve del GM Nick Aldis. Chelsea nel frattempo, tra una puntata di SmackDown e un’altra, è andata in Messico assieme ad Ethan Page e ha conquistato i Triple AAA Mixed Tag Team Titles. 2 times, 2 belts. Chelsea Green, che si prepara da sola i ring attire, si è presentata con un costume con i colori della bandiera messicana per onorare la recente vittoria accompagnata come sempre da Alba Fyre, così come Kiana James ha accompagnato la campionessa Giulia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
AAA: Ethan Page e Chelsea Green grandi protagonisti a Dia de los Muertos #AEW #DiaDeLosMuertos #EthanPage #ChelseaGreen - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Joe Hendry e Thea Hail sfidano Ethan Page e Chelsea Green, match sorpresa per NXT Gold Rush - La WWE cerca sempre di offrire ai fan incontri divertenti, e per Gold Rush hanno davvero voluto esagerare. Da zonawrestling.net
Chelsea Green pronta a conquistare due titoli a SmackDown dopo un sorprendente intervento? - Chelsea Green punta allo status di doppia campionessa a SmackDown nonostante le voci di un'interferenza importante che potrebbe cambiare tutto. Si legge su worldwrestling.it
Dettagli dietro le quinte sul futuro di Chelsea Green in WWE - Chelsea Green firma un importante contratto con la WWE fino al 2030, garantendosi un ruolo nella visione a lungo termine dell'azienda. Riporta worldwrestling.it