Weekend di sole e aria limpida | il Trentino si gode l’autunno più bello

Trentotoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un fine settimana da cartolina quello che attende il Trentino. Dopo giorni di stabilità atmosferica, anche tra sabato e domenica il tempo si manterrà sereno o solo lievemente velato da qualche nube alta di passaggio. Il sole continuerà a dominare la scena, regalando giornate limpide e un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

weekend sole aria limpidaWeekend di sole e aria limpida: il Trentino si gode l’autunno più bello - Dopo giorni di stabilità atmosferica, anche tra sabato e domenica il tempo si manterrà sereno o solo lievemente velato da qualche nu ... Da trentotoday.it

Meteo, aria fredda in arrivo dopo weekend tra sole e piogge: ecco dove. Le previsioni - 9°C, la neve ha spolverato le Alpi fino ai 1500 metri, soprattutto dai 2000 metri in su - Secondo tg24.sky.it

Meteo verso il Weekend: Sole e Caldo sì, ma occhio alle sorprese; Previsioni Venerdì, Sabato e Domenica - E' confermato un fine settimana sotto il segno di sole e caldo, anche se non mancheranno delle sorprese su alcune zone del nostro Paese. Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Weekend Sole Aria Limpida