WEC Ferrari storica in Bahrain | L’apice di un percorso iniziato nel 2022

Può finalmente iniziare la festa Ferrari dopo la conquista del titolo piloti e costruttori nel FIA World Endurance Championship. Alessandro Pier GuidiJames CaladoAlessandro Pier Guidi si impongono sulla concorrenza con l’auto n. 51 grazie al quarto posto finale alle spalle della gemella n. 50 di Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina. John Elkann, Presidente Ferrari, ha dichiarato ai margini dell’evento: “ Un traguardo che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un sogno, l’apice di un percorso iniziato nel 2022, quando abbiamo deciso di tornare a competere nella classe regina delle competizioni Endurance. 🔗 Leggi su Oasport.it
