WEC 8h Bahrain | Toyota sempre davanti a Ferrari a tre ore dalla fine
Toyota resiste al comando della 8h del Bahrain a tre ore dalla conclusione. La vettura n. 7 di Kamui Kobayashi precede l’Aston Martin n. 007 di Ross Gunn e la Ferrari n. 51 di James Calado, attualmente in controllo della classifica piloti e costruttori del FIA World Endurance Championship. La Ferrari n. 51 è rimasta alle spalle di Toyota anche dopo la terza sosta ai box. Alessandro Pier Gudi si è ritrovato in terza posizione dietro a Nyck De Vries (n. 7) e Sébastien Buemi (n. 8), protagonisti di fatto in controllo sin dalla partenza. Una Virtual Safety Car ha ricompattato il gruppo a 4h e 30 minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
La Toyota si prende l'ultima Hyperpole del 2025: la Ferrari non brilla, ma la Porsche fa decisamente peggio, soprattutto con la #6 addirittura ultima. La casa di Stoccarda male anche nelle LMGT3, dove il Cavallino può ambire ai titoli. #WEC #8HBahrain - X Vai su X
Tra le due - anzi tre - litiganti le Toyota godono e monopolizzano la prima fila della 8 Ore del Bahrain. In una sessione di qualifica che ha visto arrivare in Hyperpole solamente una 499P e solamente una 963, le due GR010 hanno fatto il bello e il cattivo tempo - facebook.com Vai su Facebook
WEC, 8h Bahrain: Toyota sempre davanti a Ferrari a tre ore dalla fine - Toyota resiste al comando della 8h del Bahrain a tre ore dalla conclusione. Segnala oasport.it
WEC | Bahrain, 4a Ora: Aston Martin spunta su Toyota e Ferrari - Una VSC/SC per incidente tra Button e Flohr raggruppa tutti e le Valkyrie prendono il volo: Riberas primo sulle GR010, Pier Guidi tiene in Top5 la 499P, bene le Peugeot. Lo riporta it.motorsport.com
WEC, 8h Bahrain: Toyota precede la Ferrari numero 51 dopo tre ore - Ferrari protagonista con Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi dopo le prime tre ore della 8h Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance ... Lo riporta oasport.it