WEC 8h Bahrain | Toyota sempre davanti a Ferrari a tre ore dalla fine

Oasport.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toyota resiste al comando della 8h del Bahrain a tre ore dalla conclusione. La vettura n. 7 di Kamui Kobayashi precede l’Aston Martin n. 007 di Ross Gunn e la Ferrari n. 51 di James Calado, attualmente in controllo della classifica piloti e costruttori del FIA World Endurance Championship.   La Ferrari n. 51 è rimasta alle spalle di Toyota anche dopo la terza sosta ai box. Alessandro Pier Gudi si è ritrovato in terza posizione dietro a Nyck De Vries (n. 7) e Sébastien Buemi (n. 8), protagonisti di fatto in controllo sin dalla partenza. Una Virtual Safety Car ha ricompattato il gruppo a 4h e 30 minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

