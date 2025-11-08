Voragine in strada a Ponte Verucchio il video

Ilrestodelcarlino.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Profonda almeno un paio di metri e probabilmente causata da infiltrazioni della rete fognaria. Tecnici e vigili al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

voragine in strada a ponte verucchio il video

© Ilrestodelcarlino.it - Voragine in strada a Ponte Verucchio, il video

Leggi anche questi approfondimenti

voragine strada ponte verucchioVoragine a Ponte Verucchio, strada interrotta fra la chiesa e la Marecchiese - Un improvviso cedimento dell’asfalto ha causato nel pomeriggio di ieri venrdì 7 novembre, intorno alle 17. Segnala chiamamicitta.it

voragine strada ponte verucchioEnorme voragine di 3 metri si apre sulla strada, paura a Ponte Verucchio - La strada chiusa al traffico, domani (sabato 8 novembre) partono le operazioni di ripristino ... Lo riporta altarimini.it

voragine strada ponte verucchioProseguono i lavori per la voragine che si è aperta a Ponte Verucchio. Le indicazioni per la circolazione - Si specifica che la chiusura della Via Ponte riguarda il tratto che parte all'altezza del cartello di Ponte Verucchio. Da altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Voragine Strada Ponte Verucchio