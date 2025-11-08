Volley femminile Antropova e Skinner trascinano Scandicci | -1 da Conegliano Chieri vincente

Stasera si sono disputate due partite valide per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Bergamo per 3-0 (25-13; 32-30; 25-10) in una partita risultata combattuta soltanto nel secondo parziale, dove le orobiche si sono issate sul 16-19 e hanno avuto sei set-point a disposizione, prima di subire il micidiale uno-due delle padrone di casa in una tiratissima serie ai vantaggi. Le toscane hanno infilato l’ottava vittoria stagionale e si sono portate a un punto di distacco dalla capolista Conegliano, che ha però disputato un incontro in meno. Settimo ko per la formazione lombarda, che resta in penultima piazza e in piena lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

