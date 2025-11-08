Volley femminile Antropova e Skinner trascinano Scandicci | -1 da Conegliano Chieri vincente
Stasera si sono disputate due partite valide per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Bergamo per 3-0 (25-13; 32-30; 25-10) in una partita risultata combattuta soltanto nel secondo parziale, dove le orobiche si sono issate sul 16-19 e hanno avuto sei set-point a disposizione, prima di subire il micidiale uno-due delle padrone di casa in una tiratissima serie ai vantaggi. Le toscane hanno infilato l’ottava vittoria stagionale e si sono portate a un punto di distacco dalla capolista Conegliano, che ha però disputato un incontro in meno. Settimo ko per la formazione lombarda, che resta in penultima piazza e in piena lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NEW VIDEO! Guarda ora Altamura - Fasano | Highlights | 6^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 - X Vai su X
Volley femminile. I risultati di Macerata e Vallefoglia - facebook.com Vai su Facebook
Volley femminile, 8a giornata: Egonu in trasferta a Cuneo, Gabi attende Vallefoglia, Antropova contro Bergamo - Volley femminile, ottava giornata di A1: Egonu e Milano in trasferta a Cuneo, Gabi e Conegliano attendono Vallefoglia, Antropova e Scandicci contro Bergamo. Secondo sport.virgilio.it
Scandicci rimonta da Novara da 0-2, Antropova show. Conegliano capolista solitaria, prima gioia di San Giovanni - Dopo la netta vittoria di Milano contro Monviso, nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite valide per la settima giornata della Serie A1 di ... Segnala oasport.it
Scandicci c'è, superata Milano in tre set - La squadra di Gaspari ribadisce il suo ruolo da protagonista in campionato superando per Milano frasca vincitrice della Supercoppa ... Scrive corrieredellosport.it