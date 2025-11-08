Volete Frattesi? Ecco quanto ci dovete dare | l’Inter fissa il prezzo

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter si fa sempre più nebuloso. Dopo mesi di panchine e spezzoni di gara, il centrocampista nerazzurro sta valutando il proprio ruolo nella squadra di Cristian Chivu. E a gennaio, lo scenario di un trasferimento potrebbe diventare più che una semplice voce di mercato. Arrivato a Milano con grandi aspettative e un investimento importante, Frattesi non è ancora riuscito a imporsi come titolare fisso nel centrocampo dell’Inter. Anche in questa stagione, le gerarchie di Chivu lo hanno visto spesso dietro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con un minutaggio ridotto e prestazioni altalenanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it