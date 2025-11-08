Virtus sfida Reggio Emilia al PalaDozza domenica 9 novembre dove vederla in tv
Bologna, 8 novembre 2025 - Dopo 5 trasferte consecutive la Virtus torna a giocare davanti alle mura amiche del PalaDozza per affrontare, nella settima giornata di serie A l’Una Hotels Reggio Emilia. Domani alle 18.30 la formazione di Dusko Ivanovic ospita infatti i reggiani nel derby della via Emilia. Dopo la trasferta in casa del Baskonia, Alessandro Pajola e compagni tornano a concentrarsi sul campionato con il confronto regionale di domani. Manca Abramo Canka, per una distorsione alla caviglia destra, da definire i 2 stranieri che per regolamento non saranno a disposizione, la Virtus vuol continua il suo percorso in serie A che l’ha portata finora in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#SPORT - #Basket, Virtus Molfetta–Messina: sfida al vertice in Serie B Interregionale #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook
Virtus sfida Reggio Emilia al PalaDozza domenica 9 novembre, dove vederla in tv - Sono 62 precedenti tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia, con la Virtus avanti per 44- Riporta sport.quotidiano.net
Reggio Emilia lancia la sfida alla Virtus Bologna: Dimitris Priftis detta la rotta - Reduce da cinque sconfitte consecutive fra campionato e FIBA Europe Cup, la squadra biancorossa sogna il colpaccio contro le Vu nere. msn.com scrive
Virtus takes on Reggio Emilia at PalaDozza on Sunday, November 9th. Where to watch it on TV? - After five consecutive away games, Virtus returns to home soil at PalaDozza to face Una Hotels Reggio Emilia on matchday seven of Serie A. Riporta sport.quotidiano.net