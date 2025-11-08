Vingegaard sfida Roglic e Milan nel Saitama Criterium | è tutto fuorché una gara classica di bici

Il Saitama Criterium di Tokyo ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati e curiosi di ciclismo: campioni come Jonas Vingegaard, Jonathan Milan e Primoz Roglic si sono affrontati in sfide assurde, tra quiz, disegni e prove di abilità che nulla hanno a che fare col ciclismo. Che sarà protagonista domenica 9, per la gara sull'anello giapponese: in 60 percorreranno 17 giri in pista prima del traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

