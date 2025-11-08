Vingegaard sfida Roglic e Milan nel Saitama Criterium | è tutto fuorché una gara classica di bici
Il Saitama Criterium di Tokyo ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati e curiosi di ciclismo: campioni come Jonas Vingegaard, Jonathan Milan e Primoz Roglic si sono affrontati in sfide assurde, tra quiz, disegni e prove di abilità che nulla hanno a che fare col ciclismo. Che sarà protagonista domenica 9, per la gara sull'anello giapponese: in 60 percorreranno 17 giri in pista prima del traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Presentato il Tour de France 2026 Ecco la nostra analisi del percorso che vedrà ancora una volta la lunghissima sfida tra Tadej #Pogacar e Jonas #Vingegaard #quibicisport #bicisport #letour - facebook.com Vai su Facebook
Pogacar vs Vingegaard vs Roglic vs Del Toro: 8,23 km a cronometro e 32 in linea per una sfida epica ad Andorra che diventerà documentario. Chi vincerà? #ciclismo #AndorraCyclingMasters - X Vai su X
Pogacar vs Vingegaard e il sogno maglia gialla di Milan: cosa c'è da sapere sul Tour de France - Al via oggi da Lille con l’edizione numero 112 della sua storia e terminerà il 27 luglio, dopo 21 tappe, a Parigi con la novità dell’arrivo tra i sali e scendi di uno ... Scrive corrieredellosport.it
Ladri di biciclette alla Vuelta: furti nella notte alla squadra del leader Vingegaard - Incredibile, ma vero: nel corso delle tappe italiane della Vuelta (oggi in programma la terza e ultima frazione nel nostro Paese, che porterà i corridori da San Maurizio Canavese a Ceres), si è ... Scrive corrieredellosport.it
Tour: la sfida di Vingegaard a Pogacar - "Finora è stata una stagione strana, ma questo mi dà ancora più motivazione: siamo pronti per la battaglia con una grandissima squadra. Come scrive ansa.it