Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della carreggiata esterna del raccordo rallentamenti per traffico intenso tra Ardeatina e Tuscolana in internet Cassia bis Salaria che spostiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima per il trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare Per consentire gli interventi al nuovo ponte di via Giulio Rocco per l'intera giornata di oggi il servizio sospeso tra Porta San Paolo e Virginia attivi bus sostitutivi in servizio e regolare nel tratto Cristoforo Colombo contestualmente la linea della metropolitana B B1 è chiusa e sostituita da bus navette Inoltre Per lo svolgimento di due manifestazioni fino alle ore 21 i percorsi del servizio dei bus sul sito possono subire variazioni in prossimità delle stazioni interessate dal passaggio di corte i dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura gli eventi a Roma domani domenica 9 novembre dalle ore 9 gira la seconda edizione della gara podistica 15k Molte le strade chiuse già dalle ore 7 di mattina lungo il percorso di 15 km che si svolgerà nel centro storico con partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla inviate anche 49 linee bus da Daniele Sirio e altre info mobilità e tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-11-2025 ore 16:25

Contenuti che potrebbero interessarti

Sabato 8 novembre 2025 a Roma cambia la viabilità. Metro B/B1 sono chiuse per lavori sul Ponte Rocco e l’intera tratta è sostituita da navette per tutta la giornata. Cosa cambia e cosa è necessario sapere ? - facebook.com Vai su Facebook

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Secondo ansa.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Lo riporta romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Da tecnoandroid.it