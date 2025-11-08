Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-11-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Firenze Roma dove segnaliamo un incidente Orte Magliano Sabina verso Roma al momento non causa code prestare attenzione che spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti questa volta per traffico tra Ardeatina e diramazione Roma Sud sulla Casilina code nelle due direzioni tra Tor Bella Monaca e finocchio per il trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare Per consentire gli interventi a nuovo ponte di via Giulio Rocco per l'intera giornata di oggi il servizio sospeso tra Porta San Paolo e Virginia attivi bus sostitutivi il servizio è regolare nel tratto Vitinia Cristoforo Colombo contestualmente la linea della metropolitana B B1 è chiusa e sostituita da bus navette Inoltre Per lo svolgimento di manifestazioni fino alle ore 21 i percorsi del servizio di bus sostitutivi possono subire variazioni in prossimità delle stazioni interessate dal passaggio di corte i dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata da te mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-11-2025 ore 15:25

