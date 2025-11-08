Vi portiamo in campo con Sinner | il suo avvicinamento alle Finals

Jannik Sinner si è allenato nel pomeriggio di sabato a Torino con l'australiano Alex de Minaur in attesa dell'esordio delle Finals di lunedì, quando inizierà la sua difesa al titolo conquistato lo scorso anno. Ecco un estratto della sessione vista da molto vicino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vi portiamo in campo con Sinner: il suo avvicinamento alle Finals

