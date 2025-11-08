Valditara e la par condicio nei dibattiti | la nuova circolare alle scuole Il Pd protesta | Lede l’autonomia scolastica
È polemica sulla nuova circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che introduce la « par condicio » nelle manifestazioni e negli eventi organizzati dagli istituti scolastici. Nel documento si richiama l’importanza «che l’organizzazione e lo svolgimento nelle istituzioni scolastiche di manifestazioni ed eventi pubblici aventi a oggetto tematiche di ampia rilevanza politica o sociale, siano caratterizzati dalla presenza di ospiti ed esperti di specifica competenza e autorevolezza ». La circolare sottolinea inoltre che le scuole, pur nel rispetto della loro autonomia, devono «garantire il pluralismo, la libertà di opinione e il dialogo costruttivo, favorendo la formazione del pensiero critico degli studenti». 🔗 Leggi su Open.online
