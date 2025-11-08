Valditara e la par condicio nei dibattiti | la nuova circolare alle scuole Il Pd protesta | Lede l’autonomia scolastica

Open.online | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È polemica sulla nuova circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che introduce la « par condicio » nelle manifestazioni e negli eventi organizzati dagli istituti scolastici. Nel documento si richiama l’importanza «che l’organizzazione e lo svolgimento nelle istituzioni scolastiche di manifestazioni ed eventi pubblici aventi a oggetto tematiche di ampia rilevanza politica o sociale, siano caratterizzati dalla presenza di ospiti ed esperti di specifica competenza e autorevolezza ». La circolare sottolinea inoltre che le scuole, pur nel rispetto della loro autonomia, devono «garantire il pluralismo, la libertà di opinione e il dialogo costruttivo, favorendo la formazione del pensiero critico degli studenti». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

valditara par condicio dibattiti“Par condicio nei dibattiti”, la circolare di Valditara alle scuole. Il Pd: “Non sono luoghi da sorvegliare” - Il ministro ha parlato anche delle novità del prossimo esame di Stato: dall’obbligo dell’orale alle quattro materie ... Da repubblica.it

Par condicio in dibattiti, circolare di Valditara alle scuole - Contestazione dem: “La scuola non è un luogo da sorvegliare, ma un luogo dove liberare le idee: perché solo dove si discute liberamente, si educa davvero alla cittadinanza” ... Si legge su ilsole24ore.com

valditara par condicio dibattitiLa par condicio di Valditara arriva via circolare - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "La par condicio di Valditara arriva via circolare" pubblicato il 8 Novembre 2025 a firma di Fq ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Valditara Par Condicio Dibattiti