Valbondione il Soccorso alpino saluta Maurizio Piffari dopo 36 anni di servizio
LA FESTA. In servizio già dal 1989, è stato anche conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya presso la base dell’elisoccorso Areu. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
In servizio già dal 1989, è stato anche conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya presso la base dell’elisoccorso Areu. - facebook.com Vai su Facebook
In servizio già dal 1989, è stato anche conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya presso la base dell’elisoccorso Areu. - X Vai su X
Valbondione, il Soccorso alpino saluta Maurizio Piffari dopo 36 anni di servizio - In servizio già dal 1989, è stato anche conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya presso la base dell’elisoccorso Areu. Secondo ecodibergamo.it
Encomio per Maurizio Piffari per i 30 anni di impegno nel soccorso alpino - Per oltre tre decenni, Maurizio ha espresso i valori del Soccorso alpino – altruismo, solidarietà e servizio alla collettività – diventando un riferimento per chi si riconosce in questa missione ... Si legge su bergamonews.it