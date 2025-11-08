Valbondione il Soccorso alpino saluta Maurizio Piffari dopo 36 anni di servizio

LA FESTA. In servizio già dal 1989, è stato anche conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya presso la base dell’elisoccorso Areu. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

valbondione il soccorso alpino saluta maurizio piffari dopo 36 anni di servizio

Valbondione, il Soccorso alpino saluta Maurizio Piffari dopo 36 anni di servizio

