Utrecht-Ajax domenica 09 novembre 2025 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici John Heitinga è stato esonerato

Dopo il disastroso 0-3 casalingo contro il Galatasaray, che ha lasciato l'Ajax a zero punti nella classifica di Champions League dopo quattro giornate, la società ha finalmente deciso di cacciare John Heitinga. Meglio tardi che mai. Al suo posto, a partire dalla trasferta di Utrecht, per ora è stato messo Fred Grim, in attesa di .

