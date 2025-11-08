Usa le squadracce mascherate di Trump e l' incubo delle scandalose e assurde retate anti-immigrazione | verso un regime?

Agenti federali dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) si aggirano per le città americane con passamontagna, berretti e scaldacollo che ne oscurano i volti, senza identificativi visibili, emergendo da veicoli senza insegne e brandendo armi come in un'operazione paramilitare Il secondo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, le squadracce mascherate di Trump e l'incubo delle scandalose e assurde retate anti-immigrazione: verso un regime?

