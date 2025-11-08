Usa Corte Suprema blocca buoni pasto

22.25 Un giudice della Corte suprema statunitense ha sospeso temporaneamente un'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che imponeva all'amministrazione Trump di coprire l'intero importo dei sussidi alimentari per decine di milioni di cittadini a causa dello shutdown. Il Dipartimento dell'Agricoltura Usa non dovrà quindi trasferire 4 mld di $ al programma chiave di assistenza alimentare entro la fine della giornata. Nelle prossime ore circa 42 mln di perrsone potrebbero non avere più nulla da mettere in tavola. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

