Uomini e Donne Gianmarco e Martina | segnali social che fanno sperare
Da giorni i fan di Uomini e Donne chiedono come stia andando tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. In studio hanno chiarito che non è una semplice “frequentazione”: per loro è l’inizio di una storia. Sui social, però, la coppia resta molto discreta. Questo silenzio ha acceso la curiosità, e intanto arrivano indizi che fanno parlare. Sono dettagli piccoli, ma costanti, che uniscono famiglia, lavoro e vita quotidiana. E che potrebbero anticipare un passo pubblico più grande. Uomini e Donne, dalla “frequentazione” alla storia: le parole di Gianmarco e Martina. Nel confronto in studio, Gianmarco Steri ha corretto il tiro e Martina De Ioannon ha definito il rapporto “l’inizio di una storia”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
"Uomini e Donne", Martina sbotta con Flavio: "Mi sento una stupida a stare qua" #uominiedonne - X Vai su X
Massacri di uomini, donne e bambini in Tanzania, Sudan, Mali, Niger, Burkina Faso, Congo e Nigeria. Secondo World Watch List 2025 di Open Doors, nel periodo tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, 4.476 cristiani sono stati uccisi a causa della loro fe - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, la verità di Martina De Ioannon su Gianmarco: “Non ho mai tradito”. Ciro Solimeno si prende il Trono tra gli applausi - Nella puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è tornata l’ex tronista per confessare tutto: "Non ho mai tradito" ... Riporta libero.it
Martina De Ioannon si sbilancia su Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ “E’ l’inizio di una storia” - Martina De Ioannon si presenta a Uomini e Donne per un confronto con Ciro Solimeno e svela la verità su Gianmarco Steri. Lo riporta ilsussidiario.net
Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: l’incontro tra Gianmarco, Ciro e Cristina. Martina rifiuta l’invito - it in esclusiva le anticipazioni di quanto accaduto nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi ... Secondo fanpage.it