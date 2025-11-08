Da giorni i fan di Uomini e Donne chiedono come stia andando tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. In studio hanno chiarito che non è una semplice “frequentazione”: per loro è l’inizio di una storia. Sui social, però, la coppia resta molto discreta. Questo silenzio ha acceso la curiosità, e intanto arrivano indizi che fanno parlare. Sono dettagli piccoli, ma costanti, che uniscono famiglia, lavoro e vita quotidiana. E che potrebbero anticipare un passo pubblico più grande. Uomini e Donne, dalla “frequentazione” alla storia: le parole di Gianmarco e Martina. Nel confronto in studio, Gianmarco Steri ha corretto il tiro e Martina De Ioannon ha definito il rapporto “l’inizio di una storia”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco e Martina: segnali social che fanno sperare