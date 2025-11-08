Una persona su 20 in Trentino ha il diabete | +2mila casi in 2 anni

In Trentino una persona su venti convive con il diabete. Sono circa 29.700 i residenti affetti da diabete mellito, pari al 5,5% della popolazione, e negli ultimi due anni si è registrato un aumento di circa 2.000 casi. Un dato che, secondo l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scopri altri approfondimenti

? Hotel Bel Sit – Comano Terme (Trentino Alto Adige) Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026 3 notti in pensione completa Garda Guest Card Trentino Guest Card da 285€ a persona Tra i panorami maestosi delle Dolomiti di Brenta e l’aria pura del Trenti - facebook.com Vai su Facebook

Una persona su 20 in Trentino ha il diabete: +2mila casi in 2 anni - 700 i residenti affetti da diabete mellito, pari al 5,5% della popolazione, e negli ultimi due anni si è registrato un aumento di ... Scrive trentotoday.it

Smottamento a Trento, una persona evacuata. Nessun ferito - L'ondata di maltempo che ha colpito anche il Trentino ha causato, nella tarda serata di ieri, uno smottamento in via Malvasia a Trento, nel quartiere di San Martino. Lo riporta ansa.it

Trento, principio di incendio a Villa Igea. Nessuna persona coinvolta - Principio di incendio introno alle 20 di martedì 28 ottobre all'ospedale Villa Igea di Trento. Si legge su rainews.it