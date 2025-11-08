Una maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori successo per la Dogs & Run

Nella giornata di sabato (8 novembre), alle 12, ha preso il via la Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori. L’evento rientra tra gli eventi collaterali della Maratona di Ravenna. Su un percorso di 2,5 chilometri, hanno preso parte circa 350 coppie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

