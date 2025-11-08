Cesano Maderno (Monza e Brianza), 8 novembre 2025 – Da isola felice e indipendente a quartiere periferico lontano dai principali servizi. La parabola del Villaggio Snia, dopo un quarto di secolo in discesa a seguito della chiusura della grande fabbrica, potrebbe però presto tornare a risalire con il maxi progetto di riqualificazione del comparto industriale dismesso che unirà insediamenti residenziali, commerciali e di formazione scolastica superiore. Qui 100 anni fa si realizzò il sogno visionario di Riccardo Gualino, imprenditore di Biella che iniziò nei primi anni del Novecento con il commercio dei legnami operando dalla Corsica alla Romania per poi passare ai cementi e arrivare fino in Russia e negli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un secolo di Villaggio Snia a Cesano Maderno: l’ex isola felice operaia ora è pronta a rinascere