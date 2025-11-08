Ultraleggero precipita nel Ferrarese poco dopo il decollo pilota morto incenerito | la virata anomala e il sospetto di un guasto in volo

Un ultraleggero si è schiantato nelle campagne dei Prati di Palmirano, in provincia di Ferrara, prendendo immediatamente fuoco. È morto l’uomo alla guida, secondo il giornale locale Estense si trattava di un 66enne. Inutile l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono arrivati quando ormai il velivolo era ridotto in cenere. Il decollo e il brevissimo volo. Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo era decollato con l’ultraleggero dal piccolo aeroporto di Prati Vecchi di Aguscello. Dopo poco meno di 2 chilometri di volo, il velivolo è precipitato impattando duramente con il terreno. Ha immediatamente presso fuoco e il 66enne, unica persona a bordo, è morto sul colpo a causa dello scontro e delle fiamme. 🔗 Leggi su Open.online

