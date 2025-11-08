Ucraina raid su un condominio a Dnipro | 3 morti

Lapresse.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di tre morti e 12 feriti il bilancio degli attacchi russi della notte in Ucraina. I servizi di emergenza riferiscono che i soccorritori hanno recuperato i tre corpi e che tra i feriti ci sono due bambini. Le vittime sono state registrate a Dnipro, la quarta città più grande del Paese, dove un drone si è schiantato contro un condominio. Nelle immagini i soccorritori mettono in salvo diverse persone che si trovavano nell’edificio danneggiato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina raid su un condominio a dnipro 3 morti

© Lapresse.it - Ucraina, raid su un condominio a Dnipro: 3 morti

Altre letture consigliate

Ucraina, tre morti in raid russo su un condominio a Dnipro - (LaPresse) È di 3 morti e 12 feriti in Ucraina il bilancio degli attacchi russi della notte. Secondo stream24.ilsole24ore.com

ucraina raid condominio dniproUcraina, 4 morti nei raid russi: 3 a Dnipro e uno a Kharkiv - Sono in totale 4 in Ucraina i morti nei raid russi di stanotte, di cui 3 per il drone che ha colpito un edificio a Dnipro e un lavoratore di una società ... Secondo msn.com

ucraina raid condominio dniproGuerra Ucraina, Cnn: i russi sono sul punto di prendere Pokrorvsk. Raid aereo su Dnipro, un morto e 11 feriti - Il presidente Donald Trump ha concesso al primo ministro ungherese Viktor Orbán «un'esenzione illimitata» dalle sanzioni statunitensi sul petrolio russo, dopo il ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Raid Condominio Dnipro