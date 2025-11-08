Ucraina raid su un condominio a Dnipro | 3 morti

È di tre morti e 12 feriti il bilancio degli attacchi russi della notte in Ucraina. I servizi di emergenza riferiscono che i soccorritori hanno recuperato i tre corpi e che tra i feriti ci sono due bambini. Le vittime sono state registrate a Dnipro, la quarta città più grande del Paese, dove un drone si è schiantato contro un condominio. Nelle immagini i soccorritori mettono in salvo diverse persone che si trovavano nell’edificio danneggiato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid su un condominio a Dnipro: 3 morti

