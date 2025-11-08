Ucraina giorno 1.354 di guerra | le notizie in diretta

Tgcom24.mediaset.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky: "I russi radunano le truppe a nord-est di Kharkiv". Stretta Ue sui visti, Mosca: "L'Europa preferisce migranti illegali e disertori ucraini ai turisti russi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina giorno 1354 di guerra le notizie in diretta

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.354 di guerra: le notizie in diretta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ucraina, giorno 1.354 di guerra: le notizie in diretta - La questione centrale che ha portato a cancellare l'incontro a Budapest con il presidente russo Vladimir Putin è che "la Russia non vuole ancora fermare la ... Come scrive msn.com

ucraina giorno 1354 guerraGuerra Ucraina, Zelensky: "I russi radunano truppe a nord est di Kharkiv". LIVE - Il presidente ucraino ha detto che Mosca sta radunando truppe nei pressi di Vovchansk, nella regione nord- Lo riporta tg24.sky.it

ucraina giorno 1354 guerraGuerra Ucraina Russia, Trump ordina ripresa test nucleari "paritari". DIRETTA - “Visti i test di altri Paesi, ho incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria”, ha ribadito Trump sul suo social Truth. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Giorno 1354 Guerra