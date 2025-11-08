Ucraina giorno 1.354 di guerra | le notizie in diretta
Zelensky: "I russi radunano le truppe a nord-est di Kharkiv". Stretta Ue sui visti, Mosca: "L'Europa preferisce migranti illegali e disertori ucraini ai turisti russi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giorno 3 Il cinema fa giri immensi e poi ritorna. Tra Cina, Ucraina, Slovacchia, Ecuador, passando per Regno Unito, Francia, Paesi Bassi… e di nuovo in Italia: oggi a #VAN25 attraversiamo confini, memorie, padri e isole interiori. Giovedì 6 novembre ci ritr - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Maria Zakharova sono vergognose e rientrano perfettamente nei manuali della propaganda del Cremlino: prendere un fatto di cronaca e strumentalizzarlo per diffondere odio e discredito verso i Paesi europei che sostengono l'Ucraina. È un attacc - X Vai su X
Ucraina, giorno 1.354 di guerra: le notizie in diretta - La questione centrale che ha portato a cancellare l'incontro a Budapest con il presidente russo Vladimir Putin è che "la Russia non vuole ancora fermare la ... Come scrive msn.com
Guerra Ucraina, Zelensky: "I russi radunano truppe a nord est di Kharkiv". LIVE - Il presidente ucraino ha detto che Mosca sta radunando truppe nei pressi di Vovchansk, nella regione nord- Lo riporta tg24.sky.it
Guerra Ucraina Russia, Trump ordina ripresa test nucleari "paritari". DIRETTA - “Visti i test di altri Paesi, ho incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria”, ha ribadito Trump sul suo social Truth. Lo riporta tg24.sky.it