Ucciso per una borsetta Il video dell’omicidio in aula ma Cinzia Dal Pino non lo guarda

Viareggio, 8 novembre 2025 – I fari del Mercedes bianco che fendono la notte di via Coppino, la sterzata verso il marciapiede e il cofano puntato, come un’arma, verso un uomo che a piedi camminava sotto la pioggia. Con uno zaino sulle spalle e una borsa tra le mani. E contro il quale il Suv infierirà, urtandolo quattro volte, fino a lasciarlo a terra. Abbandonato su una strada senza ritorno, per quella maledetta borsetta. Si è aperta così, con la proiezione del filmato che in due minuti racconta gli ultimi istanti di vita di Nourdine Mezgui, l’udienza del processo a carico di Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare viareggina accusata di omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

